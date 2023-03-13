HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle bir program düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi’nde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesinin organize ettiği program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunması ve duanın yapılmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Ramazan Parlak tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı.

6 Şubat 2023 depremi ile ilgili video gösteriminin ardından "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" adlı video izletildi. Öğretmen ve öğrenciler tarafından düzenlenen “İstiklal Marşı” adlı oratoryo ve akabinde “Kabul Edildi İstiklal Marşı” adlı şiir, izleyenlere duygusal anlar yaşattı. “İstiklal Marşı’nın Kabulü” adlı tiyatro gösteriminin yapılmasıyla son bulan programa; Vali Vekili Tevfik Kumbasar, Vali Yardımcısı Talha Battal, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Koray Süer, Emniyet Müdür Vekili Sertürk Cora da katıldı.