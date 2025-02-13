Hakkari Devlet Hastanesinde, Prof. Dr. Gökhan Lafçı başkanlığında 8 kişilik uzman ekibin katılımıyla ikinci kez bypass ameliyatı yapıldı.

Hakkari Devlet Hastanesinde, 65 yaşındaki Perişan Yoldaş adlı kadın hasta, Ankara Bilkent Şehir Hastanesinden gelen Prof. Dr. Gökhan Lafçı başkanlığındaki 8 kişilik uzman ekip tarafından başarılı bir şekilde bypass ameliyatı oldu. Hastanın oğlu Sinan Yoldaş, annesinin nefes darlığı ve sırt ağrısı şikayetleriyle Hakkari Devlet Hastanesine başvurduğunu belirtti. Yoldaş, burada yapılan anjiyo sonucunda kapalı damarların açılmadığını, bu nedenle Ankara’dan uzman doktorlardan yardım talep edildiğini ifade etti. Uzman ekibin Hakkari’ye gelerek dört saat süren başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiğini söyleyen Sinan Yoldaş, "Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, valimize ve İl Sağlık Müdürümüze sağlık alanındaki çalışmalarımıza verdikleri destek için teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Gökhan Lafçı ise Hakkari’de daha önce de bypass ve kalp kapakçığı ameliyatları yaptıklarını belirterek, "Geçtiğimiz aralık ayında burada bypass ameliyatı yapmıştık ve başarılı geçen bu ameliyatların ardından buradaki hastanemizi ruhsatlandırdık. Bugün de yılın ilk vakasını başarıyla tamamladık. Hastamızın şeker hastalığı da vardı. Ameliyat yaklaşık beş saat sürdü ve çok başarılı geçti. Şu anda yoğun bakımda tedavi süreci devam ediyor. İnşallah hastamız en kısa zamanda sağlığına kavuşacaktır" dedi.

Ameliyat ekibinde Prof. Dr. Gökhan Lafçı’nın yanı sıra Op. Dr. Serkan Muğla, Op. Dr. Sevda Kurtulmuş ve Op. Dr. Hakan Baltacı da yer aldı.