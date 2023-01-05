Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ekmek fabrikaları ve zincir marketlerde hijyen denetimi yaptı.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ekmek fabrikaları ve zincir marketlerde hijyen denetimi yaptı.

Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için denetimlerini sürdürüyor. Kentteki fırın ve depoları ile zincir marketleri büyük bir titizlikle denetlediklerini ifade eden Zabıta Müdürü Adil Demir, işletmelerin satış ve imalathanelerinde çalışanların kılık kıyafetleri, el tırnak, saç ve sakalları, eldiven ve kep takma gibi tüm ayrıntılar üzerinde büyük bir titizlikle durduklarını söyledi. Zabıta Müdürü Demir, "Gece gündüz demeden görev başındayız. Zabıta ekipleri olarak denetim ve kontrollerimizi sıklaştırdık. Gıda hijyen ekibimiz yıl boyunca denetimlerine devam ediyorlar. Özellikle işletmelerin imalathanelerinde denetimlerimiz sürüyor. Halk sağlığı bizlere emanet. Hakkari Belediyesi olarak vatandaşlarımızın hizmetindeyiz” dedi.