Hakkari’de yıldızlar ve gençler kategorisinde düzenlenen "Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması" sonu erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, halk oyunları yarışmalarının tamamlandığını belirterek, okul sporları kapsamında 5 okuldan toplam 75 sporcunun, spor kulüplerinde ise 8 kulüpten 120 sporcunun yarışmalara katıldığını belirtti. Yarışmalar sonucunda dereceye giren ekiplerin ödüllerini aldığını ifade eden Yıldırım, yıldızlar kategorisinde birinci olan takımın ise 22-23 Mart 2025 tarihlerinde Mardin’de düzenlenecek yarışmalara katılma hakkı kazandığını kaydetti.

Yıldırım, gençler kategorisinde birinci olan ekibin de 2-13 Nisan 2025 tarihleri arasında Diyarbakır’da gerçekleştirilecek yarışmalarda Hakkari’yi temsil edeceğini söyledi.