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Hakkari Haberleri
Hakkari’de hafriyat döküm alanı belirlendi
HAKKARİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YENİ HAFRİYAT DÖKÜM ALANI HAKKARİ-ÇUKURCA KARAYOLU ÜZERİNDE BULUNAN ÇÖPLÜK MEVKİİ OLARAK BELİRLENDİ.
02.06.2023 - 08:31
Yayınlanma
02.06.2023 - 08:35
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