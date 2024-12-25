Hakkâri’de enfeksiyona bağlı gözü dışarı çıkan kedi için belediye ekipleri seferber oldu.

Merzan Mahallesi Sosyal Bilimler Lisesi çevresinde duyarlı bazı öğrencilerin ihbarı veteriner ekibi harekete geçti. Zaman kaybetmeden okullar bölgesine ulaşan ekipler kediyi alarak belediye kliniğine ulaştırdı. Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu’nin yaptığı muayene sonucu gözüne exoftalmus teşhisi konulan kedi hemen ameliyata alındı. Yapılan başarılı ameliyattan sonra kedi klinikte müşahede altına alındı. Veteriner Hekim Cindioğlu, ”Enfeksiyona bağla sağ gözü yerinde çıkan kediye cerrahi müdahalede bulundum. Başarılı geçen ameliyat sonunda müşahede altına aldık” dedi.