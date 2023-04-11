Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gıda üretimi yapılan işletmelere yönelik denetimlerine hız verdi.

Periyodik aralıklarla yapılan denetlemelerle işletmelerin hijyen standartlarını kontrol eden zabıta ekipleri, kaldırım işgaline karşı da uyarılarda bulundu. Vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde; ruhsat belgeleri, ürün saklama şartları ve son kullanma tarihlerine kadar her detayı dikkatlice kontrol edildi.

Zabıta Müdürü Adil Demir’in de katıldığı denetimler sırasında gıda üretimi yönetmeliğine ve genel kurallara uymayan iş yerlerinin sahipleri uyarıldı. Halk sağlığını ve güvenliğini tehdit eden hiçbir şeye izin vermeyeceklerini belirten Demir, "Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların daha sağlıklı ortamlarda yeme-içme ve eğlenmelerini sağlamak amacıyla umuma açık yerlerin denetimi için 24 saat görev yapmaktadır. Denetimler hızla sürecektir. Vatandaşlarımız her türlü olumsuzluk karşısında müdürlüğümüzü başvurabilir” dedi.