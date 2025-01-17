Hakkari Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu öncülüğünde, kent genelindeki kütüphane müdürleri ve sorumlularının katılımı ile toplantısı gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu başkanlığında, Hakkari ve Yüksekova kütüphane müdürleri ile Şemdinli, Çukurca, Durankaya ve Esendere halk kütüphane sorumlarının katılımıyla toplantı düzenlendi. Yapılan toplantıda kütüphanelerin çalışmaları masaya yatırıldı.

Müdür Ağacanoğlu, kütüphanelerin her şartta hizmet vermeleri ve aynı uyum içinde olacağını belirtti.

Soru-cevap şeklinde devam eden toplantı sonunda Müdür Ağacanoğlu katılımcılara teşekkür etti.