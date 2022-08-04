Hakkari’de 632 personelin katılımıyla "Eren Abluka-29 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay" operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde ise ağır makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi.

Hakkari’de 632 personelin katılımıyla "Eren Abluka-29 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay" operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde ise ağır makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Hakkari’de ‘Eren Abluka-29 (Hakkari-Çobanpınar) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay’ operasyonu başlatıldığını duyurdu. Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden 632 personelin oluşturduğu 40 operasyonel timin görev aldığı aktarıldı.

Operasyonun ilk gününde Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Çobanpınarı ve Değerli köyleri kırsalında 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet uçaksavar namlusu, 103 adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı, 273 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 8 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 4 adet ağır makineli tüfek mayonu, 2 adet makineli tüfek mayonu ve 1 adet roketatar gövdesi ele geçirildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor” ifadelerine yer verildi.