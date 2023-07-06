Hakkari Bedensel Engelliler Derneği girişimleriyle ihtiyaç sahibi 4 engelliye akülü sandalye puset ve manuel sandalye hediye edildi.

Programa katılan Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü Başkanı Tahir Ölmez, dernek olarak bu tur ekipman desteğini yıllardır gerçekleştirdiklerini söyledi. Ölmez, Vali İdris Akbıyık’ın programa katılması engelliler için anlamlı olduğunu ve kendilerini onure ettiğini ifade etti.

Vali Akbıyık ise bir süre engelli aileleriyle sohbet ettikten sonra dernekten ayrıldı.

Törene Vali Akbıyık’ın eşi Sevim Akbıyık ile engeliler ve aileleri katıldı.