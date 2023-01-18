Hakkari’de ’Eğitimle Yeniden Buluşma’ projesi bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucunda bir çocuğun daha eğitimine kaldığı yerden devam etmesi sağlandı.

Hakkari’de ’Eğitimle Yeniden Buluşma’ projesi bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucunda bir çocuğun daha eğitimine kaldığı yerden devam etmesi sağlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesi çerçevesinde Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar sonucunda 2022-2023 eğitim öğretim yılı itibariyle okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde okullaşma oranları yaklaşık yüzde 100’e yaklaştı. Kayıt dışı ve sürekli devamsız öğrencilerin eğitim öğretim sürecine kazandırılması için Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür başkanlığında mesleki eğitim, ortaöğretim, din öğretimi ve temel eğitim birimlerinden sorumlu yöneticilerden oluşan bir komisyon kuruldu.

Proje bünyesinde saha taramaları yapılması sonucunda 2019 yılından itibaren eğitimden uzak kalarak okula gelmediği tespit edilen Vali Orhan Işın İlkokulundaki Onur Taş için okul idaresi ve rehber öğretmenler harekete geçti. Velisi Şerif Taş ve ailesiyle görüşerek yapılan ikna çalışması sonucu Onur’un 2023 yılı itibariyle 4/A sınıfına kaydı yapılarak okula devamı sağlandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hakkari Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından kayıtsız öğrenciler için otomatik takip sistemi devreye alınarak e-Okul sisteminde kaydı bulunmayan öğrencilerin okulla yeniden buluşturulması için "Eğitimle Yeniden Buluşma" adıyla yeni bir proje başlatıldığını belirterek, “Bizler de bu çerçevede eğitimi her zaman önceliklerine alan Valimiz İdris Akbıyık’ın talimatlarıyla ilimizdeki ilkokul ve ortaokul kademesi için 15, lise kademesi için de 18 yaşından küçüklerin adreslerine ziyaretler yapıyoruz. Kayıt dışı öğrencilerin takip sistemiyle eğitime dahil edilmesi amacıyla il ve ilçelerimizde oluşturduğumuz komisyonlar, kayıtsız öğrencilerimiz için gerekli işlemleri başlattılar. Kapı kapı gezerek ikna etmek suretiyle eğitimden uzak kalan çocuklarımızı, eğitim sistemimizin içerisine dahil etmeye çalışıyoruz" dedi.