Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşe Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Burhan Yılmaz, Hakkari Ağız ve Diş Hastanesi İdare ve Mali Hizmetler Müdürü Orhan Tanyürek, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Kıymet Armağan, Kızılay Başkanı Recep Bozkurt, sağlık çalışanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. “Sağlıklı yaşama yürüyoruz, şişmanlık pişmanlık, obeziteye hayır, mutluluk harekette” şeklindeki pankartlar eşliğinde Sağlık İl Müdürlüğü önünden valiliğe kadar yürüyen kalabalık, tekrar gençlik merkezine yürüyerek burada minik öğrencilerin hazırladığı spor etkinliğine katıldı.