Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’de fidan dikim etkinliği düzenledi.

Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Tekser 5 Nolu ASM arkasında fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Hakkari Vali Yardımcısı Halil İbrahim Köroğlu, Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, Devlet Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nigara Dursun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Nazmi Yakar, SYDV Müdürü Sait Abdullahoğlu ve sağlık çalışanları katıldı.

Belirlenen alana Orman İşletme Müdürlüğü personeli koordinatörlüğünde Vali Yardımcısı Köroğlu ve beraberindekiler kendi elleri ile fidan dikti. Burada konuşan Vali Yardımcısı Köroğlu, "Türkiye genelinde yılda 5,5 milyon insan sigaradan ölüyor. Türkiye’de de çok yüksek seviyelerde. O yüzden Dünya Tütünsüz Günü’nde bizimde ricamız hiç olmazsa sigarayı 24 saat bırakalım. Bu etkinliği düzenleyen ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Etrafa dağılan sağlık çalışanları büyük bir özenle fidan dikmenin mutluluğunu yaşadılar.