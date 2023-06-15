Hakkari’de doğalgaz çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Dağgöl Mahallesi Kalealtı semti de gaza kavuşuyor.

Van üzerinde Hakkari’ye getirilen doğalgaz hattı, il merkezinde 2 senedir kullanıma alınırken, Yüksekova’ya da boru hattı çekilmeye başlandı. Hakkari’nin birçok mahallesinde doğalgaza kavuşmanın heyecanı yaşanırken, Dağgöl Mahallesi Kalealtı semtinde de doğalgaz hattı çalışmalarına başlandı. Doğalgaz firması ekipleri, mühendisler eşliğinde büyük bir hassasiyetle çalışmalarını sürdürüyor.

Dağgöl Mahallesi Muhtarı İvdi Taşkın, Kalealtı semtinde başlatılan çalışmaların sona gelindiğini belirterek, "Çalışmalar sırasında vatandaşlar hiçbir şekilde mağdur edilmedi. Su ve elektrik hatları zarar görmedi. Uzmanca yapılan çalışma mahalle sakinlerini sevindirmiştir. Doğalgaz firmasının müdüründen mühendisine ve işçisine kadar herkese teşekkür ediyoruz. Kendilerinden tek bir ricamız var, 512 Nolu Sokağa da hattın çekilmesidir” dedi.