Hakkari il merkezi, belde ve köylerinde görev yapan din görevlilerinin katılımı ile Ulu Camii’nde seminer düzenlendi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan seminerlerin ilki İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından gerçekleştirildi. Narkotik şube yetkililerince bağımlılık yapan maddeler ile bunlardan korunma yolları hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Seminerlerin ikincisinde ise İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlileri tarafından kadına yönelik şiddetle mücadelede yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi. Bu konuda din görevlilerinden destek talep edildi.

Akabinde söz alan İl Müftüsü Hüseyin Okuş, seminerlerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Din görevlilerinden bu konular ile toplumları mahveden diğer kötü alışkanlıkların önlenmesi için gerekli her türlü tedbirin alınmasını isteyen Okuş, özellikle çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan alıkonulmalarının İslami ve insani bir görev olduğunu vurguladı.

Seminerler karşılıklı görüş alışverişinden sonra sona erdi.