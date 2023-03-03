Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için Hakkari’de Mevlid-i Şerif okutularak dualar edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için Hakkari’de Mevlid-i Şerif okutularak dualar edildi.

Hakkari’deki Ulu Camii’nde cuma namazı öncesinde hayatını kaybeden depremzedeler için mevlit okutuldu. Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Fakirullahoğlu, deprem bölgesi için gıda kolisi yardımı topladıklarını ve yakında bu kolilerini deprem bölgesine ulaştıracaklarını ifade etti. Fakirullahoğlu, "Deprem bölgesi için lütfen yardımlarımızı sürdürmeye devam edelim. Ülke olarak bir felaket yaşadık, hepimiz bunun üstesinde birlik ve beraberlik içerisinde geleceğiz. Allah bu tür felaketleri ülkemizi bir daha yaşatmasın” dedi.

Cuma namazı çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.