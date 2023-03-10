Hakkari Belediyesi tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için “Dayanışma Konseri" düzenleneceği bildirildi.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için Hakkari Belediyesi, “Dayanışma Konseri" düzenliyor. 16 Mart 2023 Perşembe günü saat 19.30’da Hakkari Üniversitesi Spor Salonunda düzenlenecek olan konser için biletler 100 TL’den satılmaya başlandı.

Hakkari Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Geliri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacak biletli konserin bilet temin adresi Hakkari Belediyesi Toplu Taşıma Kart Dolum Merkezi olarak belirlenmiştir. Hakkari Belediyesi Sanat Topluluğunun sahne alacağı, Hakkari Belediye Başkanlığı ve Hakkari Valiliği öncülüğünde düzenlenecek olan konser için siz de bir bilet satın alarak dayanışma gecemize destek verebilirsiniz. Hakkari misafirperverliği ve yardımseverliği ile bilinen bir kenttir. Ülkemizi derinden sarsan asrın felaketinde gerek saha çalışmalarında gerekse yardım destekleri ile kendine yakışan şekilde destek sağlamıştır. Başta Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık olmak üzere herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Halen etkileri devam etmekte olan depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Sanatın iyileştirici, bütünleştirici tüm yönleri ile ruhen gıdaya ihtiyacımız olan bir dönemde gönüllü olarak sahne alacak olan Hakkari Belediyesi Sanat Topluluğu, bilet gelirleri depremzede aileler için kullanılacak konser için tüm Hakkari halkını davet ediyoruz” denildi.