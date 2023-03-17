Hakkari Belediyesi tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler yararına "Dayanışma Konseri" düzenlendi.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Hakkari Belediye Başkanlığı ve Hakkari Valiliği öncülüğünde Hakkari Üniversitesi Spor Salonu’nda "Dayanışma Konseri" düzenlendi. Belediye animasyon ekibi tarafından depremzede çocuklar için yüz boyama etkinliği düzenlenirken, Hakkari Belediyesi Sanat Topluluğu sanatçıları da farklı türküler seslendirdi. Hem sevinen hem hüzünlenen depremzede aileler ise geliri deprem bölgesine bağışlanacak konserden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Hakkari Belediyesinden yapılan açıklamada, konserin gelirinin depremzede vatandaşlar için kullanılacağı belirtilerek, "Hakkari Belediye Başkanlığı ve Hakkari Valiliği öncülüğünde düzenlenen dayanışma gecesine katılan, destek veren herkese teşekkür ederiz. Hakkari, misafirperverliği ve yardımseverliği ile bilinen bir kenttir. Ülkemizi derinden sarsan asrın felaketinde gerek saha çalışmalarında gerekse yardım destekleri ile kendine yakışan şekilde destek sağlamıştır. Başta Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık olmak üzere herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Halen etkileri devam etmekte olan depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Sanatın iyileştirici, bütünleştirici tüm yönleri ile ruhen gıdaya ihtiyacımız olan bir dönemde gönüllü olarak Hakkari Belediyesi Sanat Topluluğu’nun sahne aldığı konserin bilet gelirleri depremzede aileler için kullanılacak" denildi.

Konsere; Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Halil İbrahim Köroğlu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, depremzede aileler ile çok sayıda vatandaş katıldı.