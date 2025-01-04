Hakkari’de, ’Okul sporları’ çerçevesinde düzenlenen dart il şampiyonası gerçekleştirilen final maçları ile sona erdi.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen gençler ve yıldızlar kız/erkek dart il şampiyonası, gerçekleştirilen final maçları ile sona erdi. Kapalı Spor salonunda 20’si merkezden 5’i ilçe okullarından 25 sporcunun katıldığı dart il birinciliği maçları 4 gün boyunca devam etti. Kıyasıya süren mücadelede Hakkari erkeklerden Doğu Koleji Ortaokulu, Kızlarda Fatih Mehmet Ortaokulu, lise kız ve erkeklerde Yüksekova Anadolu Lisesi dereceye girdi.

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Dereceye giren sporcuların ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Sabri Demir tarafından takdim edildi.

Kaynak: iha