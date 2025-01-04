Hakkari’de, ’Okul sporları’ çerçevesinde düzenlenen dart il şampiyonası gerçekleştirilen final maçları ile sona erdi.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen gençler ve yıldızlar kız/erkek dart il şampiyonası, gerçekleştirilen final maçları ile sona erdi. Kapalı Spor salonunda 20’si merkezden 5’i ilçe okullarından 25 sporcunun katıldığı dart il birinciliği maçları 4 gün boyunca devam etti. Kıyasıya süren mücadelede Hakkari erkeklerden Doğu Koleji Ortaokulu, Kızlarda Fatih Mehmet Ortaokulu, lise kız ve erkeklerde Yüksekova Anadolu Lisesi dereceye girdi.

Dereceye giren sporcuların ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Sabri Demir tarafından takdim edildi.