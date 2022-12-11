HAKKARİ (İHA) – Hakkari bölgesinde avlanmaya karşı alınan önlemler ve vatandaşların duyarlı davranmaları sayesinde dağ keçilerinin popülasyonunda artış sağlandı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari bölgesinde avlanmaya karşı alınan önlemler ve vatandaşların duyarlı davranmaları sayesinde dağ keçilerinin popülasyonunda artış sağlandı.

Son bir haftadır bölgedeki vatandaşlar tarafından kayda alınan görüntülerde, dağ keçilerinin yerleşim alanlarına kadar yaklaştığını gösteriyor. Hakkari’deki Sümbül Dağı eteklerinde sürü halinde gezen dağ keçileri, vatandaşlar tarafından kayda alındı. Bölgedeki popülasyonlarının arttığı gözlemlenen dağ keçileri, yöre halkı tarafından sevinçle karşılandı.