Hakkari Güzel Sanatlar Lisesi tarafından cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde “Cumhuriyetimizin 100. Yılı” konulu resim sergisi açıldı.

Cumhuriyetin 100. yılına ithaf edilen resim sergisinin açılışına Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ve protokol üyeleri katıldı. Neşe Dinç Ünal, Resmegül Saygı, Aynur Tümyürek, Burak Eroğlu ve Erdi Gür gibi öğretmenlerden oluşan resim bölümü zümresi ile 32 öğrencinin görev aldığı sergide; akrilik, guaj ve suluboya teknikleri ile yapılan 32 eser, il protokolünü ve misafirleri tarihi bir yolculuğa çıkardı. Nene Hatunların, Sütçü İmamların, Hasan Tahsinlerin ve Seyit Onbaşıların kahramanlıklarını farklı perspektiflerle yeniden canlandırılan resimler, kemanda İbrahim Kıvrak ve gitarda İlknur Keleş adlı öğretmenlerin çaldıkları klasik müzik eşliğinde protokol üyeleri tarafından tek tek dikkatle incelendi.

Özellikle büyük bir özveriyle hazırlanan Seyit Onbaşı’nın cumhuriyetin 100. yılını sırtlamış heykel figürü ile okulun giriş duvarına işlenen kabartma-rölyef ve yağlıboya teknikleri bir arada kullanılarak yeni bir üslûpla yorumlanan Mustafa Kemal’in Büyük Taarruz’daki efsaneleşen Kocatepe fotoğrafı tüm dikkatleri üzerine topladı.

Büyük ilgi gören ve birbirinden güzel eserlerin yer aldığı “Cumhuriyetin 100. Yılı” konulu sergiden dolayı öğretmen ve öğrencilerle tek tek sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Ali Çelik, öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, öğrencilere ara tatilde Çanakkale gezisi hediye etti. Vali Çelik, “Gençlerin akademik anlamda başarılı olmalarının yanında, zihinsel ve fiziksel anlamda da gelişmeleri için güzel sanatların bir dalıyla uğraşmaları gerekir. İnsanlar doktor, mimar, iş insanı, mühendis, öğretmen olabilir; ama herkesin güzel sanatların bir dalıyla uğraşması lazım; çünkü güzel sanatlar; insanda bedenen, fikren ve zihnen gelişmişliğin yanında; hayatı, insanı ve dünyayı daha iyi algılama ve anlamlandırmada müthiş katkı sağlıyor. Aklıselim, kalbi selim ve zevki selim insanların yetişmesi açısından güzel sanatları çok önemserim; çünkü bu sanatlar insan aklının yansımasıdır. Tabi bu yıl, cumhuriyetimizin 100. yılı ve büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı olan özel bir yıl. Bizler de il geneli etkinlikler düzenliyoruz. Bugün kü sergide de görüldüğü gibi öğrencilerimiz, hayal dünyalarını genişleterek öğretmenleri rehberliğinde, 100. yıl temalı görsel bir şölen ortaya çıkarmışlar. Onları desteklemekten büyük mutluluk duyduğumu ifade ediyorum ve öğretmenleri başta olmak üzere bu gençlerin hepsini yürekten kutluyorum” dedi.