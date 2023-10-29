Hakkari’de Cumhuriyet’in 100. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen meşaleli yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak Hakkari Öğretmenevi’nde resepsiyon verildi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ve beraberindekiler resepsiyonda davetlilerin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayıp birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

2 bin kişi meşalelerle yürüdü

Pagan Caddesi üzerinde toplanan binlerce vatandaşlar, protokol üyelerinin gelmesi ile birlikte ellerindeki Türk bayrağı ve meşalelerle marş okuyarak yürüyüşe geçti. Renkli görüntülere sahne olan ve yaklaşık 2 kilometre yürüyüşe yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Valilik önünde dilek fenerlerinin uçurulması ile birlikte yürüyüş sona erdi. Vali Çelik, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, Cumhuriyet Bayramlarını kutladı.

Resepsiyona Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ve Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Harun Ünlüsoy, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, belde belediye başkanları, gaziler ve şehit aileleri, STK temsilcileri, kurum amirleri ile çok sayıda davetli katıldı.