29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Hakkâri’de de coşkuyla kutlandı.

Şehir Stadyumunda başlayan kutlamalar; Vali Ali Çelik, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ferhat Vural’ın öğrenci ve vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden programda günün anlam ve önemine değinen Vali Ali Çelik, bugün muzaffer milletimizin benzersiz zaferler neticesinde kurduğu Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Şiirlerin okunduğu, gösterilerin sunulduğu kutlama, daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve resmi geçiş töreni ile sona erdi.

Programa Vali Ali Çelik, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ferhat Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, kurum amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti başkanları, öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.