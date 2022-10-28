Hakkari kırsalında yapılan operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari kırsalında yapılan operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “27 Ekim 2022 Perşembe günü merkez ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda; 37 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 28 adet sevk fişeği, 61 adet el bombası, bin 737 adet 5,56 mm fişek, 374 adet 7,62 mm bixi fişeği, 115 metre elektrik kablosu, 5 kilogram amonyum nitrat ve 2 adet el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneğine entegre edilmiş el telsizi ele geçirilmiş olup olay yerinde METİ Timleri tarafından imha edilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.