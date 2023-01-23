Hakkari Belediyesi Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi, yarıyıl tatilinde ücretsiz hizmet vermeye devam ediyor.

Hakkari Belediyesi Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi, yarıyıl tatilinde ücretsiz hizmet vermeye devam ediyor.

Hakkari Belediye Başkanlığı, Halife Derviş Mahallesi’nde bulunan ek hizmet yerleşkesinin bin 500 metrekarelik kapalı alanı içerisinde oluşturduğu Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi ile çocuklara bol eğlenceli ve bilgili bir ortamda eğlenmenin keyfini yaşatıyor.

2022-2023 eğitim öğretim döneminin ilk yarısını tamamlayan öğrenciler, aileleriyle Çocuk Oyun ve Kültür Merkezine gelerek eğlenceli ve verimli zaman geçirme fırsatı buluyor. Çocuk Oyun ve Kültür Merkezinde öğrencilere tatil boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenerek bol bol eğlenmeleri sağlanıyor.

Çocuklarını oyun merkezine getiren aileler, belediye görevlilerinin nezaretinde turnikelerden geçirilerek içeri alınarak eğlenmenin tadını çıkarıyor. 3 ile 12 yaş arasındaki çocuklar için yeni teknolojik oyuncakların yer aldığı merkezde kitap kafe, aktivite, sinevizyon ve ders çalışma salonu bulunuyor.