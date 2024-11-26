Hakkari Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa Çocuk Trafik ve Eğitim Parkı’nda öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Hakkari Belediyesi tarafından kentte çocuklara trafik bilinci kazandırmak amacıyla Bulak Mahallesi’nde 1100 metrekare alan üzerinde bir süre önce hizmete sunduğu parkta; eğitim amaçlı bisiklet ve minik araç yolları, trafik ışıkları ile trafik tabelaları yer alıyor. Hakkari Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa 23 Nisan İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Çocuk Trafik ve Eğitim Parkı’nda öğrencilere “karşıdan karşıya geçme kuralları, trafik ışık kuralları, emniyet kemeri, karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzı, yaya ve okul geçidi kullanımı ve önemi” gibi genel trafik kuralları hakkında uygulamalı olarak detaylı bilgi verildi.

Verilen eğitimde memnun olduklarını belirten öğrenciler, emeği geçen herkese teşekkür ettiler.