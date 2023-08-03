Hakkari Belediyesi tarafından ’Hakkari’de Hayat Var’ sloganıyla başlatılan açık hava çocuk etkinlikleri büyük ilgi gördü.

Kent Park’ta düzenlenen etkinliğe çocuklar aileleri ile birlikte katıldı. Müzik eşliğinde başlayan etkinlikte çeşitli çocuk oyunları sergilendi. Çocuklar, aileleri ile birlikte eğlenmenin sevincini yaşadılar. Yüz boyama etkinliğinin ardından belediye görevlileri tarafından çocuklara ücretsiz balon dağıtıldı.

Akşamları Kent Park’ın renklendiğini belirten vatandaşlar, yaz aylarında bu tür etkinlikleri halka sunan belediye yetkililerine teşekkür ettiler.