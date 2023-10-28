Hakkari Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyetin 100. yılına özel çocuk etkinliklerini yüzlerce çocuk aileleri ile birlikte katıldı.

Hakkari Belediyesi tarafından Merzan Mahallesi şehir stadyumunda Cumhuriyetin 100. yılına özel çocuk etkinliklerine vatandaşlar çocukları ile birlikte yoğun ilgi gösterdi. İki gün devam eden etkinliklerde "Yüz boyama, parmak boya, şişme oyun parkı eğlencesi, animasyon gösterileri sergilendi.

Kıl çadırın da kurulduğu şehir stadında, el sanatları, resim sergisi, yeni tasarımlarda yer aldı. Aileleri ile birlikte hoşça vakit geçiren çocukların mutlulukları ise gözlerinde okunuyordu. Hakkarili vatandaşlar şahıslara özel şişme oyun parkının Hakkari’de bulunmadığını belirterek, belediyenin etkinlikleri sayesinde çocukların şişme oyun parkında eğlendiklerini belirttiler. Cumhuriyetin 100. yılına özel etkinliğinde emeği geçen herkese teşekkür eden vatandaşlar, yapılan etkinlik sayesinde çifte bayram yaşadıklarını ifade ettiler.