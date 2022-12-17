Hakkari’de Katarsis Kültür Sanat ve Eğitim Derneğince, ‘Çocuğunu tanı’ konferansı düzenlendi.

Hakkari’de Katarsis Kültür Sanat ve Eğitim Derneğince, ‘Çocuğunu tanı’ konferansı düzenlendi.

Hakkari’de yaptığı etkinliklerle adında sıkça söz ettiren Hakkari’de Katarsis Kültür Sanat ve Eğitim Derneği bu defa da ‘Çocuğunu tanı’ konferansı düzenledi.

Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen ‘Çocuğunu tanı’ konferansına Dr. Öğretim Üyesi Feyat Kaya, Pedagog Gülçin Kaya ve Psikolog Ahmet Taşçı konuşmacı olarak katıldı. Çocuklarda iletişim problemleri, iyi bir ebeveyn, çocuklarla kaliteli zaman nasıl geçirilir, özel gereksinimli çocuklarla ilgili bilinen doğrular ve yanlışları ele aldılar. Soru cevap şekline devam ede konferansta bazı katılımcılar söz alarak, engelli, özürlü ve özel gereksinimli çocukların içinde bulunduğu durum, yaşıtları ile birlikte aynı okulda okuyup okumamaları hakkında bilgi aldılar.

Hakkari’de iki yıldır faaliyet gösterdiklerini ifade eden dernek başkanı Doç. Dr. Firdevs Sağlam, “Ülkemizin temelini oluşturan aile ve ebeveynlerin çocuklarını tanımaları toplumun daha iyi bir yere gelmesi sağlıklı bireyler yetiştirilmesi adına önem taşımaktadır. Bu nedenle dernek olarak psikolog, pedagog ve özel eğitim uzmanının bir araya gelerek çocuklarla ilgili merak edilen noktaları farklı açılardan ele aldıkları bu etkinliği organize ettik. Bu etkinliğimizin faydalı olacağını düşünüyoruz. Etkinliklerimize Kadın çocuk ve Aile temasıyla devam ettirmeyi planlıyoruz. Hakkari Valiliğine, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına, Hakkari Aile Sosyal Politikalar il Müdürlüğüne ve Hakkari milli Eğitim İl Müdürlüğüne katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Etkinliğe Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş, CHP Kadın Kolları Başkanı Suzan Duran, Yeniden Refah Partisi Hakkari Kadın Kolları Başkanı Şükriye Yıldız Tatlı, Kamer Hakkari Temsilcisi Suzan Selimoğlu ve çok sayıda aile çocukları ile birlikte katıldı.