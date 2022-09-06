Hakkari Belediyesi tarafından ‘Çiçekli Park’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Hakkari Belediyesi tarafından ‘Çiçekli Park’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Hakkari Belediyesi tarafından “Hakkari’de Hayat Var” sloganı ile başlatılan etkinlikler Kent Park’ta devam ediyor. Kentte düzenlenen ve halkın yoğun ilgi gösterdiği değişik etkinliklere vatandaşlar çocukları ile birlikte büyük ilgi gösteriyor. 3 Eylül’de sona eren ‘Sahne Sırası Sende ve Pes Turnuvası’ ödül töreninin ardında ‘Çiçekli Park’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Yaşar Koca’nın yazdığı; Kadir Sayın, Rumeysa Ayşin Taş, Diyar Kaplan, Yasin Sayın, Abdullah Akbaş ve Benazir Taş’ın oynadığı “Çiçekli Park” adlı tiyatro oyununa aileler çocukları ile birlikte yoğun ilgi gösterdi.

Çevre temizliği ve çevreye çöp atılmaması konusunun ele alındığı tiyatro oyununda çocuklara güzel mesajlar verildi.

Kent Park’taki etkinliklerin devamını isteyen vatandaşlar, bu güzel etkinliklerden dolayı belediye yetkililerine teşekkür ettiler.