Hakkari’de 1-31 Ekim 2024 tarihleri arasında güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan 451 şahıs yakalandı.

Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında yapılan asayiş toplantısında, 1-31 Ekim tarihleri arasında meydana gelen olayların bir önceki yılın aynı dönemine oranla analizini içeren brifingler incelendi. Toplantıda, 1- 31 Ekim 2024 tarih aralığındaki bir aylık sürede meydana gelen olaylara ilişkin; kişilere karşı işlenen suçların yüzde 2 oranında azaldığı, hırsızlık suçlarının yüzde 43 oranında azaldığı, trafik kazalarının yüzde 15 oranında azaldığı, ayrıca bir aylık dönem içerisinde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 451 şahsın yakalandığı belirtildi.

Vali Çelik; toplantı sonrasında kentte suç oranlarının, suça yönelimin ve suç nedeniyle vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin azaltılmasında emeği geçen tüm kolluk görevlilerine teşekkür ederek, istikrarlı çalışmalarının devamını diledi.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve birim amirleri katıldı.