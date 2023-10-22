Hakkari’nin Aşağı Biçer Mahallesi’ndeki bir semt daha modern yola kavuşturuldu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik’in talimatlarıyla kentin birçok mahalle ve semti yeni modern yollara kavuşturuluyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Biçer Mahallesi’nde yol yapım çalışması başlattı. Biçer Mahallesi Muhtarı Kemal Erol, Aşağı Biçer Mahallesi’nde bulunan 719, 710 ve 721 nolu sokaklara ilk defa kilit taşının döşendiğini belirterek, “Valimiz ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik’in talimatları ile ilk defa birçok semt yolu asfalt ve kilit taşı ile kaplandı. Valimize, mahallemiz adına teşekkür ediyoruz. Hafta sonu olmasına rağmen ekipler çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Yokuşlu yolların ise asfaltla kaplama sözü aldık. İnşallah mahallemiz toz ve topraktan kurtulacak" dedi.