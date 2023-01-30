Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bir evde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bir evde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde; 30 Ocak 2023 günü saat 14.30 sıralarında Şemdinli ilçesinde C.Ç. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği ve bu tüfeğe ait 60 adet 7,62 milimetre çapında fişek, 6 adet şarjör, 4 adet mermi çekirdeği, 1 adet Mauser tüfek namlusu, 156 adet 7.9 mm çapında Mauser fişeği ele geçirilerek el konuldu" denildi.