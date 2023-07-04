Hakkari Belediyesi, "Sanat Sokağı’ projeleri ile kenti modern görünüme kavuşturmak için bir caddeyi daha sanat sokağına dönüştürüyor.

Sosyal, kültürel ve sportif anlamda birçok projeyi vatandaşın hizmetine sunan Hakkari Belediye, kentin alt ve üst yapısına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. ’2023 -2024 Dönüşüm’ programı çerçevesinde şehir merkezinde birçok mahalle yolunu sıcak asfaltla yenileyen, merkezdeki cadde ve sokaklara modern aydınlatma sistemi kuran belediye, ’Sanat Sokağı’ uygulamasına bu sene de devam ediyor.

Kayacan Caddesi’nde hummalı bir çalışma yürüten belediye ekipleri, kısa sürede çalışmayı bitirmeyi hedefliyor. Çalışmaları yerinde denetleyen Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatı ile Kayacan Caddesi’nin tamamının sanat sokağı olacağını belirterek, sokağı yeni bir görünüme kavuşturacaklarını söyledi.

Kayacan Caddesi sakinleri ise caddenin sanat sokağına dönüştürülme heyecanı içerisinde olduklarını belirterek, bu güzel çalışmadan dolayı belediye yetkililerine teşekkür ettiler.