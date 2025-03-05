Hakkari’nin Derecik ilçesinde besiciler, 3 bin 340 rakımlı Karadağ Dağı eteklerinde yazın biçip istifledikleri otları köye indirmek için yoğun çaba harcıyor.

Irak sınırının sıfır noktasında yer alan Derecik ilçesi Gelişen köyüne bağlı Kütüklü mezrasında yaşayan besiciler, 30 yıldır sürdürülen bu geleneksel yöntemle hayvanlarını besliyor. Yaz mevsiminde 3 bin 340 rakımlı Karadağ Dağı eteklerindeki tarlalarda biçilen otlar ve toplanan ağaç yaprakları, belirli alanlarda istiflenerek kış mevsimi için saklanıyor. Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu kış mevsiminde besiciler kızaklara yükledikleri otları ve yaprakları köye indirerek hayvanlarına yediriyor.

Besicilerden Davut Dinç, "Yazın biçtiğimiz ot ve yaprakları belirli alanlarda topluyoruz. Kış mevsiminde ise bu otları daha kolay taşıyabilmek için kullanıyoruz. 30 yıldır aynı yöntemle otları indiriyoruz. Zor koşullarda çalışmak çileli oluyor, ama hayvanlarımızı beslemek için bunu yapmak zorundayız" diye konuştu.