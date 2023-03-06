Hakkari’de Ramazan ayının habercisi Berat Kandili’nde camilere akın eden vatandaşlar, dua ve ibadetle geceyi idrak etti.

Hakkari’de Ramazan ayının habercisi Berat Kandili’nde camilere akın eden vatandaşlar, dua ve ibadetle geceyi idrak etti.

Berat Kandili, tüm ülkede olduğu gibi Hakkari’de okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan dualarla ihya ediliyor. Hakkari İl Müftülüğü tarafından on bir ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili münasebetiyle Ulu Cami’de bir program düzenlendi. Akşam namazının ardından camiye gelen çok sayıda vatandaş, namaz kılarak dualar etti. Programda depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifalar ve bölgede çalışanlara kolaylıklar dilenerek, dua edildi.

Gecenin öneminden bahseden İl Müftü Yardımcısı Mehmet Ali Yiğit, Berat Gecesi’nin kurtuluş, af ve arınma gecesi olduğunu belirterek, af ve bağışlanma dilemek için bu tür gün ve geceleri değerlendirerek, idrak edilmesi gerektiğini kaydetti.

Gecede Hakkari merkezdeki cami ve Kur’an kurslarında depremde hayatını kaybedenler için okunan hatimlerin duası da yapıldı. Programa Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cami çıkışında müftülük ve hayırsever vatandaşlar tarafından ikramlar yapıldı.