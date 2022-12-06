Hakkari’de 85 kadının istihdam edildiği ve ata tohumu üzerinde çalışma yapılacak olan Lilyana Tasarım Atölyesi, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu tarafından hizmete açıldı.

Hakkari’de 85 kadının istihdam edildiği ve ata tohumu üzerinde çalışma yapılacak olan Lilyana Tasarım Atölyesi, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu tarafından hizmete açıldı.

Biçer Mahallesi’ndeki Hakkari İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) binasında hizmete açılan Lilyana Tasarım Atölyesi’nin açılışında konuşan Vali Yardımcısı Kasımoğlu, kadınların istihdam edileceği atölyenin hayırlı olmasını diledi.

Değişik organik ürünlerin sergilendiği atölyeyi gezen Kasımoğlu, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Hakkari İş Kadınları Derneği ve Sınırlı Sorumlu Lilyana Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ümmühan Keskin, Lilyana Tasarım Atölyesi’ni kurduklarını belirterek, “85 kadının istihdam edildiği atölyede ata tohumu ve geri dönüşüm üzerine çalışmalar yürütülecek. Atölye ileri ki zamanlarda marka tescili de yapılacak. Hakkari için ve özellikle bölgede kadın girişimcilerinin sayısını arttıracak. Yeni projelerle de Hakkari iline yenilikler katmaya devam edecek” dedi.

Açılışa Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, HATSO Başkanı Servet Taş, Hakkari Genç Girişimciler Derneği Başkanı Veli Kaya, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nazif Tatlı, iş insanları, STK temsilcileri ve bazı kurum müdürleri ile çok sayıda kadın katıldı.