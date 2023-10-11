Hakkari Belediyesi, vatandaşın daha rahat ve güvenli ulaşıma kavuşması için yürüttüğü asfalt mesaisini ara vermeden sürdürüyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik’in talimatlarıyla kente başlatılan asfalt çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Belediye ekipleri mesai gözetmeksizin Yeni, Merzan, Gazi, Berçelan, Biçer ve Dağgöl mahallesinde birçok yolu asfaltla kapladı. Mahallelerde bulunan 10’a yakın semt, sokak ve cadde ise ilk defa asfaltla kaplandı.

Çalışmaların devam ettiği Biçer Mahallesi’nde ise Şeyh Mehmet Selim Caddesi de asfalta kavuşturuldu. Dağgöl Mahallesi ve bağlantı yollarındaki asfalt çalışmaları da belirli aralıklarla devam ediyor.

Asfalt serme düzeltme işlemleri yapılıp mahalle yollarını çamur ve tozdan kurtaran belediye ekiplerine teşekkür eden vatandaşlar, çalışmaların memnuniyet verici olduğunu ifade ettiler.

Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik’in talimatları doğrultusunda başlatılan asfalt çalışmalarının aralıksız olarak sürdüğünü belirtti.