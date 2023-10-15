Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik’in talimatlarıyla başlatılan sıcak asfalt çalışmaları kent genelinde hızla devam ediyor.

Belediye ekipleri modern ve konforlu ulaşım için yoğun mesai harcıyor. Tahrip olan ve asfalt yüzü görmeyen cadde ve sokaklar tek tek sıcak asfaltla kaplanıyor. Kentte hizmet atağını sürdüren Hakkari Belediyesi, başlattığı sıcak asfalt seferberliğine hız kesmeden devam ediyor. Hummalı bir çalışma yürüten ekipler, üst yapı çalışmaları çerçevesinde alt yapısı biten caddeleri bir bir sıcak asfaltla buluşturuyor. Yeni, Gazi, Berçelan, Dağgöl, Halife Devriş, Merzan ve birçok mahallede start alan asfalt çalışması Biçer Mahallesi’nde devam ediyor. Hafta sonu olmasına rağmen ekipler mahallede hummalı bir çalışma başlattı. Asfalt sıkıştırma aracının giremediği ara sokaklara ise kepçeyle asfalt taşıması yapıldı.

Hakkari’de ulaşımın daha rahat yapılabilmesi için çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik’in talimatları doğrultusunda kentin dört bir yanında sıcak asfalt çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Zibek, "Alt yapısı tamamlanan yollarda sıcak asfalt çalışması başlattık. Çalışmaların tamamlanmasıyla güzel bir görünüme kavuşacak olan yollar vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.