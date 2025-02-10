Hakkari Valisi Ali Çelik, 1-8 Şubat tarihleri arasında meydana gelen olayların bir önceki yılın aynı dönemine oranla analizini içeren brifingleri inceledi.

Vali Ali Çelik başkanlığında; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve birim amirlerinin katılımlarıyla asayiş toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 01 - 08 Şubat tarihleri arasında meydana gelen olayların bir önceki yılın aynı dönemine oranla analizini içeren brifingler incelenerek; asayiş olaylarının yüzde 17 oranında, malvarlığına karşı işlenen suçların ise yüzde 43 oranında azaldığı, intihar olaylarında yüzde 100 oranında azaldığı, dolandırıcılık suçlarının yüzde 63 oranında azaldığı, kaçakçılık suçlarının ortaya çıkartılması için yapılan başarılı operasyonların yüzde 50 oranında arttığı, ayrıca 8 günlük dönem içerisinde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 88 şahsın yakalandığı belirtildi.

Vali Çelik; toplantı sonrasında kentte suç oranlarının, suça yönelimin ve suç nedeniyle vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin azaltılmasında emeği geçen tüm kolluk görevlilerine teşekkür etti.