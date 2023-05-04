Hakkari’de çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin eylemi 44’üncü haftada da devam etti.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya geldi. Ellerinde Türk bayrakları bulunan anneler, Mukaddes Akar Caddesi üzerinde bulunan parti binası önünde açıklama yaptı. HDP binasında seslerini bastıran müziğe de tepki gösteren anneler slogan atmaya devam eti.

Eşinin kardeşi dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, "Tel Abyad bölgesi polis noktasında yapılan arama tarama çalışmalarında patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu 2 polis memuruz şehit olmuş, 7 polis memuru yaralanmıştır. Şırnak-Uludere kara yolu Balveren beldesi mevkiinde yaşanan elim otobüs kazasında 2 kahraman askerimiz şehit düşmüştür ve Mardin Nusaybin kırsalında Eren Huzur İlkbahar Yaz operasyonunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Üsçavuş Mehmet Gündüz’e Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim, şehitlerimizin ailelerine sabrı cemil ihsan eylesin. Mekanları cennet olsun. Bir siyasi partinin görevi teröre perde olmak mıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisinde yer alan bir milletvekilinin görevi ateşe benzin dökmek midir? Siyaset teröriste siper olup güvenlik güçlerini yalanla iftira ile çarpıtmayla hedef almak mıdır? Açıkça söylüyoruz kimin taşeronu olurlarsa olsunlar, nereye hizmet ederlerse etsinler bu kiralık katillerle sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Önümüzdeki günler bir milat olsun, bir doğuş olsun, bu yeniden doğuşla bu ülkede inşallah bu terörü gelin toprağa gömelim diyoruz. Bir varlık, yokluk mücadelesini verdiğimizin altını özellikle çizmek istiyoruz. İçimiz, ciğerimiz yanıyor, sabır taşımız çatlama noktasına geldi. Bir avuç cesur ana on yıllardır benim Kürt kardeşlerimin sırtına kene gibi yapışan kanını sülük gibi emen zalimlere artık yeter diyoruz. Başlattığımız evlat nöbeti ile Hakkari ve Diyarbakır anneleri olarak sadece korku duvarlarını parçalamakla kalmadık aynı zamanda siyasetçi görünümlü insan kaçakçılarının maskelerini de aşağı indirdik. Hakkari ve Diyarbakır anneleri olarak evlatlarımızı geri istiyoruz haykırışı teröre ve bölücü örgütün uzantılarına vurulmuş en ağır darbelerinden birisi olmuştur ve olmaya devam edecektir. Terör örgütünün kirli karanlık korkak yüzü bir avuç kadının direnişiyle tarihte ilk defa bu derece ayan beyan ortaya çıkmıştır” dedi.