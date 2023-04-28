Hakkari’nin 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası’nda yağışlardan dolayı toprak kayması sonucu tahrip olan içme suyu şebeke hattı belediye ekipleri tarafından onarılarak kente yenide su verildi.

Berçalan Yaylası yolu üzerinde bulanan 450 ana şebeke hattı, yoğun yağışlardan dolayı meydana gelen toprak kayması sonucu 150 metrelik alanda boru hattında arıza meydana geldi. Kanalizasyon ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, hemen harekete geçerek çalışmalara başladı. Yoğun yağış ve olumsuz hava şartlarına rağmen arıza giderilerek, kent merkezine yeniden içme suyu akışı sağlandı.