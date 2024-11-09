Hakkari ve ilçelerinde yaşanabilecek afetlere karşı, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü gönüllüleri eğitimden geçti.

Hakkari ve ilçelerindeki AFAD gönüllüleri, Hakkari Mergübütan Kayak Merkezi’nde bir araya geldi. Sabah saatlerinde bölgeye giden AFAD gönüllülerine programda, ip çekme yarışı, çadır kurma yarışı ve depreme karşı alınacak önlemler adı altında eğitimler verildi. Sabah kahvaltısı ile başlayan etkinlik öğle yemeği ve ardından etkinlikte halay çekildi ve yarışmalarda dereceye giren gönüllülere gönüllü bareti ve AFAD çantası hediye edildi.

AFAD gönüllüsü olan Mehmet Öztekin, “AFAD gönüllüleri olarak Hakkari çevresi ve ilçeleri ile bir araya geldik. Sabah kahvaltını Mergabütan Kayak Merkezi’nde yaptık, oradan tekrar yürüyüş şeklinde AFAD’ın eğitim alalına gelerek çadır kurma yarışmasına katıldık. Yüksekova ve Şemdinli ekibi olarak Hakkari ekibiyle mücadele ettik ve kazandık. Ardından ip çekme, halay ve yanar top gibi etkinliklerle devam eden etkinlikte birinci olarak da AFAD çantası ve baret kazandık. Biz destek AFAD gönüllüleri olarak her daim hazırız Rabbim ülkemizi afetlerden kurusun” dedi.