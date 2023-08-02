Hakkari Belediyesi tarafından ’Hakkari’de Hayat Var’ sloganıyla başlatılan açık hava sinema günleri bünyesinde "Aladdin" filmi izletildi.

Kent Park’ta düzenlenen kültür etkinlikleri akşam saatlerinde start aldı. Haftanın 4 günü vatandaşlara yönelik düzenlenecek etkinliklerde, farklı programlar yer alacak. Akşam saatlerinde Kent Park’a akın eden vatandaşlar, belediyenin kurduğu dev ekranda "Alaaddin’in Sihirli Lambası" adlı filmi izletildi. Belediyenin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlediği etkinliklerin kent merkezine renk kattığını ifade eden vatandaşlar, bu güzel programdan dolayı belediye yetkililerine teşekkür etti.