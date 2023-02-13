Hakkari’de yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı bulunan 4 köy ve 3 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Hakkari’de yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı bulunan 4 köy ve 3 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Hakkari merkezde 1 köy ve 2 mezra, Şemdinli’de 1 köy ve Yüksekova ilçesinde 2 köy ve 1 mezra yolu olmak üzere 4 köy ve 3 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekibi çalışmalarına devam ediyor. İl özel idaresi yetkilileri, onlarca köy ve mezra yolunu geceli gündüzlü çalışmalar sonucunda yeniden ulaşıma açtıklarını belirterek, kapalı bulunan 7 yerleşim yolunun açılması için de çalışmaların sürdüğünü ifade ettiler.