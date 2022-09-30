Hakkari merkez kırsalında jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonda 7 katlı mağara içerisinde 3 BTÖ mensuplarına ait olduğu değerlendirilen kimliği belirsiz ceset bulundu.

Hakkari merkez kırsalında jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonda 7 katlı mağara içerisinde 3 BTÖ mensuplarına ait olduğu değerlendirilen kimliği belirsiz ceset bulundu.

Yangın söndürme havuzunda ölü bulunan kardeşler toprağa verildi Yangın söndürme havuzunda ölü bulunan kardeşler toprağa verildi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalarda, 29 Eylül 2022 günü Hakkari merkez kırsalında yürütülen operasyonda 1 adet 7 katlı mağara içerisinde; 3 BTÖ mensuplarına ait olduğu değerlendirilen kimliği belirsiz ceset ile 1 adet Kalaşnikof marka tüfek ve şarjörü, 28 adet Kalaşnikof mermisi, 242 adet 12,7 uçaksavar mühimmatı, 17 adet gaz maskesi, 9 adet gaz maskesi filtresi, 2 adet dikiş makinesi, 1 adet yazıcı, 64 adet cam bardak, 1 adet 220 volt jeneratör ve 1 adet basınçlı gaz tüpü ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.