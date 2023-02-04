Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 14 köy, 47 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 14 köy, 47 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle Merkeze bağlı 4 köy, 10 mezra, Çukurca’da 3 köy, 7 Mezra, Derecik’te 1 Mezra, Şemdinli’de 6 köy, 28 Mezra ve Yüksekova ilçesinde de 1 köy, 1 mezra olmak üzere 61 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandığını belirterek, kapalı köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini söylediler.