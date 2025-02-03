Hakkari’deki 443 okulda 60 bin 882 öğrenci ve 4 bin 37 öğretmen bugün ders başı yaptı.

İl Millî Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Şube Müdürü Oktay Kızılkaya ile birlikte 2024-2025 eğitim öğretim yılının 2. döneminin ilk gününde Hakkâri Fen Lisesi’ndeki bayrak törenine katıldı. Törenin ardından öğretmenlerle bir araya gelen İl Müdürü Yılmaz, yeni atanan öğretmenlere meslek hayatlarında başarılar dileyerek önlük takdiminde bulundu.

Öğretmenlerin önlük giymelerini, meslekî temsil ve öğrencilere rol model olma bakımından önemli olduğunu söyleyen İl Müdürü Yılmaz, öğrencilere rol model olan öğretmenlere teşekkür etti.

Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Müdür Yılmaz, "Hedeflerinize ulaşmak için gayretle çalışmalısınız. Sizlerden beklentimiz yüksektir. Akademik başarılarınızın yanında milli ve manevi değerlerimizi benimseyen, ülkemize faydalı bireyler olacağınıza da inancım tamdır. Yeni eğitim öğretim dönemini başarıyla geçirmenizi temenni ederim" dedi.