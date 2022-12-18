Hakkâri’de ‘Aile Okulu’ projesi bünyesinde 6 bin veliye eğitim verildi.

Hakkâri’de ‘Aile Okulu’ projesi bünyesinde 6 bin veliye eğitim verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Aile Okulu” projesi, Hakkâri’de de uygulanıyor. Hakkâri Valisi İdris Akbıyık’ın da kentte başlatmış olduğu eğitim seferberliği her alanda meyvelerini vermeye başlarken, kentte 654 öğretmen tarafından veli-öğrenci ilişkisini güçlendirmek amacıyla 8 kategoride 6 bin veliye eğitim verildi.

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, şube müdürleriyle birlikte Karşıyaka İlk ve Ortaokulunda uygulanan ve ailelerin çocuklarıyla etkileşimlerini güçlendirmek amacıyla uygulanan "Aile Okulu"ndaki etkinliğe katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Müdür Gür, “Emine Erdoğan Hanımefendi himayesinde başlatılan, Bakanlığımızın öncülüğünde ve Valimiz İdris Akbıyık’ın liderliğindeki ‘Aile Okulu’ projesiyle, öğrenci ve velilerimiz arasındaki iletişimi güçlendirmek, çocuklarımızın sosyal, kültürel, ruhsal ve bedensel gelişimlerine velilerimizin katkılarını daha fazla artırmak istiyoruz. Bu anlamda, farkındalık oluşturarak, öğrencilerimizin aile ortamındaki iletişimlerini ve gelişim süreçlerinde karşılaştıkları sorunları daha da aza indirerek eğitim ortamlarını iyileştirmeye çalışıyoruz. Tüm süreçlerde ailelerimizin daha fazla yanında olacağız. Ülkemiz genelinde uygulanan bu projede, ilimiz bağlamında 654 öğretmen arkadaşımız projeye dahil olarak velilerimize eğitim vermektedirler. Bu eğitimler yoğun bir şekilde devam ediyor. Hedefimiz bu proje doğrultusunda, ilimizdeki tüm velilerimizin bu eğitimden faydalanmalarını sağlamak. Bu programın hazırlanması ve gerçekleştirilmesinde emeği geçen öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.