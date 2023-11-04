Hakkari’de faaliyet gösteren 55 amatör spor kulübüne toplam 2 milyon 115 bin TL nakdi yardım yapıldı.

Hakkari’de spor camiasının güçlenmesine ve genç sporcuların yeteneklerini geliştirmesine katkı sağlamak amacıyla 55 amatör spor kulüp için yardım törenini düzenlendi. 55 amatör spor kulübüne yapılacak olan 2 milyon 155 bin TL’lik nakdi yardım için düzenlenen törene katılan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Vali Ali Çelik, sporun toplumsal birliği ve sağlıklı yaşam biçimi için öneminin altını çizdi. Vali Çelik, amatör spor kulüplerinin özverili çalışmalarına desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ise konuşmasında Vali Çelik’e vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etti.